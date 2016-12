Messico,fossa comune con 105 corpi

Orrore in Messico dove è stata scoperta una fossa comune con i resti di almeno 105 corpi. Sotto inchiesta alcuni agenti e funzionari di polizia. Stando a quanto emerso i cadaveri non apparterrebbero a vittime della lotta tra narcotrafficanti, ma sarebbero legati a un caso ancora aperto. I corpi sono stati infatti trovati in sacchi di plastica, come quelli usati dalla polizia, con tanto di numero di identificazione.