Messico, forte scossa di terremoto: nessun allarme tsunami

Una scossa di magnitudo 5,6 è stata registrata al largo della costa sud occidentale del Messico, circa 81 chilometri a sudovest di Puerto Madero e ad una profondità di 25,2 chilometri. Lo ha reso noto l'Istituto geologico statunitense (Usgs). Per il momento non si hanno notizie di vittime o danni: non si segnalano allerta tsunami.