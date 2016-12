Messico, fight club a 5 anni: mamme obbligano bimbe a battersi in pubblico

16:31 - Un video raccapricciante proveniente dal Messico sta facendo il giro del web, suscitando l'indignazione della Rete. Come in una sorta di inquietante fight club per minori, due bambine di appena quattro-cinque anni sono obbligate dalle loro stesse madri a combattere davanti a una pubblico fomentato, che le incita e applaude alla violenza. Le bimbe si colpiscono, si graffiano, poi si fermano per piangere e invocare il papà, sperando che quella follia abbia fine.

Le donne, tuttavia, non hanno nessuna intenzione di interrompere il combattimento. Una mamma interviene strattonando con forza una delle due piccole e minacciando di prenderla a sberle se non ricomincia subito a lottare.



Le immagini, riprese con un telefono cellulare e caricate su Facebook, sono diventate virali, sollevando un'ondata di proteste affinché i responsabili siano perseguiti dalla giustizia.



Il video attualmente è al vaglio della polizia, ma finora non sono emersi particolari che consentano di risalire a luoghi e persone. «Crediamo che le persone coinvolte siano nativi messicani – ha dichiarato Gian Barela Godinez, portavoce della polizia - Tuttavia non abbiamo alcun nome o altri dettagli al momento».