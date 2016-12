Messico, ferito il narco boss El Chapo

"El Chapo" Guzman, il signore della droga messicano in fuga dall'11 luglio, è rimasto ferito ad una gamba e al volto nel corso di un'operazione di polizia per catturarlo. Lo hanno riferito le autorità messicane in una nota. L'operazione è stata condotta in una zona montuosa nel nord-ovest del Paese. "El Chapo" era fuggito da un altro carcere di massima sicurezza nel 2001, nascondendosi per anni nelle aspre montagne dello Stato di Sinaloa.