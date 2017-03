Messico: esplosione in sobborgo della capitale, almeno 4 morti

Un'esplosione in una casa in un sobborgo di Città del Messico, ha causato la morte di almeno quattro persone, due donne e due bambini di 6 e 11 anni mentre altri 6 sono stati ricoverati in ospedale per le ustioni. Lo ha reso noto la Croce Rossa ipotizzando una fuga di gas come causa dell'incidente. L'episodio si è verificato nel quartiere di Tultepec, dove molte dei residenti si occupano della produzione e della vendita di fuochi di artificio.