Messico, erutta un vulcano: chiuso l'aeroporto di Puebla

La violenta eruzione di un vulcano in Messico, il Popocatepetl, ha costretto le autorità locali a chiudere l'aeroporto di Puebla, in seguito a una colonna di cenere alta tre chilometri ricaduta sulla città e sui villaggi circostanti. La popolazione è stata esortata a non uscire di casa e soprattutto a rimanere ad almeno 12 chilometri di distanza dal vulcano, nelle cui vicinanze vivono oltre quattro milioni di persone.