Messico, elicottero schiantato su aree terremoto: 13 morti

Sono tredici le vittime dello schianto di un elicottero in Messico, nella zona del forte terremoto che ha colpito il Paese. A bordo c'era anche il ministro dell'interno, Alfonso Navarrete, che si stava recando in visita alle aree devastate dal sisma. Il ministro è tra i sopravvissuti. Il velivolo è precipitato in fase di atterraggio a circa 40 metri dal suolo, uccidendo anche alcune persone a terra. Tra i morti anche tre bambini.