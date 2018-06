Messico, due candidate alle elezioni uccise nel giro di 24 ore

Nelle ultime 24 ore due candidate alle elezioni locali in Messico sono state uccise a colpi di arma da fuoco negli Stati di Oaxaca e Puebla. Lo riporta El Pais. Da quando è iniziato il processo elettorale, almeno 107 politici sono stati assassinati in tutto il Paese. Le ultime due vittime sono state Juan Iraís Maldonado, candidata per il Partito dei Verdi, e Pamela Terán, candidata per il Partito Rivoluzionario Istituzionale (Pri).