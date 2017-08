Messico, decine di migranti salvati in un camion abbandonato

Decine di migranti provenienti dall'America centrale e diretti verso gli Usa sono stati salvati in un tir abbandonato in Messico. Lo hanno reso noto le autorità dello stato messicano di Veracruz. Secondo i funzionari locali ammonterebbero a 178 le persone scoperte all'interno del semirimorchio del camion, rinvenuto in un parcheggio nella città messicana di Tantima. Alcuni migranti sono stati ricoverati in ospedale.