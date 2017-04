Messico, crolla edificio in costruzione: almeno 6 morti e 9 feriti

Almeno sei operai sono morti e altri nove sono rimasti feriti a causa del crollo di un edificio in costruzione a Città del Messico. Le autorità non escludono che ci possano essere altri operai intrappolati sotto le macerie. L'incidente si è verificato in quello che sarebbe divenuto il parcheggio multipiano di un centro commerciale nel Distretto Federale di Olivar de Los Padres. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.