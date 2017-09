Santiago Flores Mora non c'è più, ma per il suo settimo compleanno è arrivato lo stesso per lui un regalo speciale. Il bimbo, morto sotto il crollo della sua scuola per il terremoto che il 19 settembre ha colpito Città del Messico, ha ricevuto dal suo idolo, il calciatore Cristiano Ronaldo, ciò che ha sempre desiderato: la sua maglia autografata. Tutto inizia il 21 settembre, non un giorno a caso: sarebbe stato proprio quello del settimo compleanno di Santi e sua madre, distrutta dal dolore, via social indirizza al campione portoghese un accorato appello che diventa virale sui social e arriva alla dirigenza del Real Madrid. La richiesta della donna è di ricevere una maglia autografata del calciatore per quel figlio che era "il suo tifoso numero 1". L'attaccante, che aveva già inviato un messaggio di solidarietà alla popolazione messicana, ha esaudito anche quest'ultimo desiderio.