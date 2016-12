Messico,corteo per studenti spariti

Migliaia di persone hanno sfilato in corteo nel viale principale di Città del Messico nell'anniversario della scomparsa dei 43 studenti "desaparecidos" nello Stato di Guerrero. Secondo l'inchiesta della Procura, il 26 settembre del 2014 gli studenti furono bloccati da agenti e consegnati a sicari della banda "Guerreros Unidos". I parenti dei ragazzi non hanno mai accettato queste conclusioni, chiedendo in ogni occasione la "verità".