Messico, commando irrompe a festa di bambini: almeno 11 morti

Uomini armati hanno fatto irruzione in un'abitazione della città di Tizayuca, nel Messico centrale, durante una festa per bambini e hanno ucciso 11 persone. E' quanto hanno riferito le forze di sicurezza dello Stato Hidalgo e i media. Il commando era composto da persone travestite da agenti di polizia. Alla base della mattanza un regolamento di conti.

La polizia ha dichiarato di aver trovato una scena raccapricciante dopo aver risposto a una chiamata d'emergenza dopo mezzanotte da Tizayuca, nello Stato dell'Hidalgo. Secondo i vicini, quattro uomini sono entrati nella tenda bianca dove la famiglia stava facendo una festa per bambini e hanno ucciso a coltellate sette donne, due uomini e due minorenni, secondo il procuratore Javier Lara.



Per gli inquirenti si tratterebbe di un regolamento di conti e il padrone di casa sarebbe stato coinvolto nel crimine organizzato. "Aveva delle condanne per vari reati, tra cui rapimento", ha aggiunto Lara. Altri quattro bambini sono stati trovati illesi e uno di questi ha raccontato alle autorità che gli uomini con il volto coperto indossavano uniformi da poliziotti. La zona è completamente transennata e la sicurezza è altissima.