Messico, bus in burrone: 10 morti

In Messico dieci persone, tra cui due bambini, sono morte e altre 26 sono rimaste ferite quando l'autobus su cui viaggiavano è finito fuori strada precipitando per circa 45 metri in un burrone. L'incidente è avvenuto sabato a Gomez Palacio, nello Stato di Durango. Il conducente del mezzo, rimasto ferito e ora in custodia fino al termine delle indagini, ha sostenuto che l'incidente sarebbe stato causato dal cedimento dei freni.