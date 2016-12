Messico, balena colpisce barca: muore donna canadese di 35 anni

17:03 - Una canadese di 35 anni è morta dopo che una balena grigia ha colpito la barca sulla quale viaggiava, al largo della costa di Cabo San Lucas, località turistica messicana. Nello scontro con il cetaceo la donna è stata sbalzata in acqua. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduta. Altre due persone sono rimaste ferite.

L'Ufficio del Procuratore Generale per la Protezione Ambientale afferma che i due passeggeri coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite "notevoli". La barca trasportava nove turisti per una seduta subacquea al largo delle coste messicane che affacciano sull'Oceano Pacifico.



La tragedia è avvenuta intorno a mezzogiorno, a soli due chilometri dal porto, quando una balena grigia in emersione si è schiantata sulla barca. La vittima 35enne è stata balzata in acqua. Per lei non c'è stato nulla da fare: è deceduta un'ora e mezza più tardi, in ospedale.