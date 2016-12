15 gennaio 2015 Messico: attrice sparita da un anno ritrovata morta in una cisterna idrica La macabra scoperta dopo che gli abitanti del residence si lamentavano per il cattivo sapore dell'acqua che usciva dai rubinetti Tweet google 0 Invia ad un amico

18:46 - L'acqua potabile che usciva dai rubinetti aveva un sapore insopportabile da settimane, al residence Grand Chapuletepec, Città del Messico. E gli abitanti da giorni si chiedevano il motivo... finché , proprio nel serbatoio che riforniva d'acqua l'intero stabile è stato trovato il corpo di un'attrice 27enne in avanzato stato di decomposizione.

Si trattava, come riporta il "Messaggero", di Carmen Yarira Noriega Esparza, 27 anni, residente proprio nel complesso edilizio. Di lei si erano perse le tracce un anno fa. La donna, laureata in Psicologia, lavorava in una clinica ma la sua ambizione era quella di fare l'attrice. Nel febbraio di un anno fa, un giorno non si era presentata al lavoro. Subito erano scattate le ricerche, ma da allora di lei non si sono avute più notizie fino alla macabra scoperta nella cisterna del residence.



Carmen è stata identificata dalle protesi mammarie che aveva impiantato anni fa durante un intervento al seno. La polizia crede che la ragazza sia stata gettata nella cisterna dopo l'uccisione, non molto tempo la scomparsa. E adesso le indagini si concentrano sul suo ex compagno, un ricco uomo d'affari con cui Carmen aveva rotto dopo essersi innamorata di un avvocato.