Messico, arrestato il capo del potente cartello narcos di Sinaloa

Le autorità del Messico hanno annunciato la cattura di Damaso Lopez, uno dei leader del potente e violento cartello di narcotrafficanti di Sinaloa. Lopez, che comanda una banda chiamata "Damaso N.", è indicato come uno degli uomini che ha lanciato la lotta per la successione al comando del cartello contro i figli di Joaquin Guzman detto "El Chapo", ora in carcere negli Stati Uniti.