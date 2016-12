Messico: arrestato Hector Beltran LeyvaTra i più potenti boss del narcotraffico

2 ottobre 2014 Messico: arrestato Hector Beltran Leyva

07:14 - Duro colpo in Messico al narcotraffico: le forze della sicurezza hanno arrestato Hector Beltran Leyva, 49 anni, tra i più potenti boss del crimine organizzato e ricercato sia in patria che negli Stati Uniti. Leyva, conosciuto anche come "El H", è stato catturato in uno dei suoi ranch nella zona di Cuernavaca, a 70 km da Città del Messico.

Beltran Leyva era alla guida del cartello che porta il suo cognome dopo l'uccisione del fratello, Arturo Beltran Leyva, durante un'operazione portata a termine dagli uomini della marina messicana.



In Messico "El H" è accusato tra l'altro di crimine organizzato, crimini contro la salute e narcotraffico, stesso delitto per il quale veniva ricercato anche dalle autorità americane, soprattutto a causa dei suoi traffici di cocaina. Il governo messicano offriva 2,2 milioni di dollari per informazioni su Beltran Leyva, mentre la ricompensa messa a disposizione da parte delle autorità americana era pari a 5 milioni di dollari.



Nel novembre del 2013 le autorità statunitensi avevano avvertito che negli ultimi due anni il cartello dei Beltran Leyva si era rafforzato, riuscendo ad aumentare la propria influenza.