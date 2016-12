Messico, Amnesty: autorità abusano sessualmente di donne arrestate

Le forze di sicurezza e le autorità giudiziarie messicane abusano regolarmente di donne in arresto per ottenere "confessioni": è l'allarme lanciato da Amnesty international, in un rapporto che prende in esame i casi di 100 donne incarcerate nelle prigioni del Messico. Secondo l'organizzazione, "72 detenute hanno detto di essere state aggredite sessualmente durante l'arresto o nelle ore immediatamente successive: 33 hanno affermato di essere state violentate".