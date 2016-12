Messico, 8 corpi torturati e decapitati ai bordi di un'autostrada

Non si ferma l'ondata di violenza in Messico: otto corpi decapitati sono stati scoperti ai margini di un'autostrada tra le località di Tixtla e Atliaca, nello stato di Guerrero. Secondo i media locali, i resti dei cadaveri (che presentavano segni di tortura) sono stati trovati dentro alcune borse nere insieme a un messaggio il cui testo non è stato diffuso dalle autorità.