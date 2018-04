Messico, 16 morti in due sparatorie: tra vittime sei poliziotti

Sei poliziotti e 10 sospetti criminali sono stati uccisi in due sparatorie ritenute collegate nello Stato messicano di Guerrero. Uomini armati di AK-47 hanno aperto il fuoco su una pattuglia della polizia fuori dalla cittadina di Coacoyul. "Gli agenti hanno risposto al fuoco e hanno respinto l'attacco, in uno scambio durato circa 30 minuti: dieci sospetti criminali sono stati uccisi", ha riferito in una nota il portavoce della sicurezza dello Stato.