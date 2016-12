Messaggio audio dell'Isis: nel mese del Ramadan attaccate l'Europa e gli Usa

Nel mirino di Adnani in particolare la campagna condotta dagli Stati Uniti contro lo Stato Islamico, come se, scrive il Washington Post, i jihadisti avessero sofferto per le perdite subite nell'ultimo periodo. "Anche se perdiamo Raqqa o Sirte, non saremo sconfitti", ha sottolineato al-Adnani. Ma ha anche ribadito che l'unico modo per sconfiggere lo Stato islamico è "strappare il Corano dai nostri cuori".



Il portavoce dell'Isis non era più intervenuto in rete da ottobre e a gennaio è stato dato per ferito in un raid americano nella provincia irachena di Al Anbar. Così come assente mediaticamente da dicembre è il capo dello stato islamico Abu Bakr al Baghdadi.



Qualche ora prima della diffusione dell'audio, intitolato con una citazione del Corano - versetto 42 dell'ottava Sura - che in italiano recita: "Chi doveva vivere, visse con una prova", sono cominciati a spuntare in rete foto di bigliettini scritti a mano da jihadisti che, in arabo o inglese, davano lo stesso annuncio: "Aspettiamo un nuovo messaggio". Un'attesa che si è caricata di aspettative visto che a distanza di tre giorni dallo schianto dell'aereo dell'Egyptair, che molti considerano un atto di terrorismo, non c'è stata fino ad ora alcuna rivendicazione.



Minacce all'Europa e agli Usa - Gli scatti postati dai jihadisti, stando a quanto scrive ancora il Site che ne pubblica alcuni, sarebbero stati fatti in diversi Paesi del mondo: in Europa, dal Belgio alla Germania, dalla Gran Bretagna all'Olanda, alla Svezia; e negli altri continenti, come Arabia Saudita, Somalia, Canada, Malaysia, Libano, Marocco e Colombia.



"Siamo tra voi" - Tra questi, il bigliettino "saudita" appare fotografato sopra una divisa dell'Air Force del regno wahabita, in quello di Londra si vede chiaramente un classico bus rosso a due piani, altri sono accompagnati da munizioni, uno da carte di credito. Il 'messaggio nel messaggio' è chiaro: 'Siamo ovunque'. Già nell'aprile del 2015 la propaganda jihadista scelse di mostrare le foto di bigliettini scritti a penna sullo sfondo del Colosseo e del Duomo di Milano, con la minaccia: 'Siamo tra voi'.



Usa: "Minacce Isis? Segno debolezza, ha i giorni contati" - "Un altro segno che i leader dell'Isis sono rintanati, timorosi di apparire in pubblico o già morti". Così su Twitter Brett McGurk, inviato speciale di Barack Obama per la campagna anti Califfato, commenta la minaccia audio diffusa dal portavoce dell'Isis Abu Muhammad al Adnani. "Hanno i giorni contati", ha aggiunto McGurk.