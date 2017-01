Merkel: Ue non dimentichi crisi, rispettare regole che ci si è dati

Angela Merkel ha chiesto ancora una volta che le regole che ci si è dati nell'Eurozona per contrastare la crisi "siano rispettate". La cancelliera tedesca, parlando da Colonia, ha sottolineato: "I Paesi dell'Unione europea non dimentichino il tempo della crisi e perché abbiamo modificato il Patto di stabilità e crescita. Lo abbiamo fatto per proteggerci meglio dalle crisi in futuro".