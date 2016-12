Merkel: su migranti mi gioco faccia

Il tetto limite ai profughi, che Angela Merkel non vuole in Germania, è una questione di credibilità personale per la cancelliera. Lo ha spiegato lei stessa in un'intervista al "Badische Neueste Nachrichten" e a "Augsburger Allgemeine". "Per dirlo in modo chiaro, per me si tratta di una questione di credibilità e di onestà", ha spiegato, in vista del congresso di inizio settimana della Cdu che vedrà forti contrasti sul tema.