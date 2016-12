Merkel: "Serve stretta cooperazione Ue-Usa su problemi sicurezza"

"Le questioni più urgenti sul fronte della sicurezza che si pongono oggi vanno affrontate in stretta cooperazione transatlantica". Lo ha detto Angela Merkel alla fine del vertice informale che si è svolto nel castello di Herrenhausen con i Leader di Usa, Francia, Italia e Gran Bretagna. Per la cancelliera, le riunioni del "G5" andrebbero ripetute in futuro: "Credo che questo format apra anche alla soluzione dei problemi", ha detto.