Merkel: serve più convergenza economico-sociale in eurozona

Angela Merkel ha incitato ad aumentare la convergenza economica fra gli Stati dell'eurozona, come presupposto necessario per il buon funzionamento della moneta. "Perché una valuta comune con realtà sociali diverse e situazioni diverse di benessere all'intero dei singoli Paesi non è una buona cosa", ha affermato. "Perciò io propongo un budget di investimenti con il quale si possa rafforzare chi vuole essere eccellente e oggi è ancora debole".