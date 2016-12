Merkel: Schengen non in discussione

14:45 - Per Angela Merkel "l'accordo di Schengen non è in discussione dopo il caso Charlie Hebdo: piuttosto è importante che si scambino le informazioni e che la Germania possa fidarsi della sicurezza delle sue frontiere con una stretta collaborazione con i partner". La cancelliera, in conferenza stampa con il premier turco Ahment Davutoglu, ha annunciato che martedì parteciperà alla grande marcia promossa dalle organizzazioni musulmane a Berlino.