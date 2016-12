Merkel: rifugiati non hanno portato terrorismo islamista in Germania

I rifugiati non hanno portato il terrorismo in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Angela Merkel. "Il fenomeno del terrorismo islamista, dell'Isis, non è un fenomeno che è arrivato da noi con i rifugiati", ha sottolineato, aggiungendo che l'islam apparterrà al Paese finché sarà praticato nel rispetto della Costituzione.