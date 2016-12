Merkel: profughi torneranno a casa

La cancelliera Angela Merkel prevede che molti degli 1,1 milioni di profughi giunti lo scorso anno in Germania dalla Siria e dall'Iraq torneranno nel loro paese una volta finita la guerra. Merkel ha detto che ci fu un'esperienza analoga con i profughi giunti in Germania dai Balcani negli anni Novanta. "Ci aspettiamo che, se ci sara' di nuovo la pace in Siria e se l'Isis sarà sconfitto in Iraq, torneranno in patria", ha affermato.