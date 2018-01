Merkel: "Per agire in Europa serve governo stabile in Germania"

"Per agire in Europa, è d'importanza capitale avere un governo stabile in Germania". Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, parlando a Parigi dopo aver incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron. La cancelliera si è detta "fiduciosa" sul voto del congresso della Spd di domenica e sull'ok all'avvio delle trattative per la formazione di un nuovo governo a Berlino: "Mi auguro che diano luce verde".