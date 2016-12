Merkel: "No limite richieste asilo"

"Il diritto all'asilo politico non ha un limite per quanto riguarda il numero di richiedenti" in Germania. A chiarirlo è il cancelliere tedesco Angela Merkel in un'intervista pubblicata sulla stampa tedesca. "In quanto Paese forte ed economicamente sano abbiamo la forza di fare quanto è necessario". Intanto dall'Ungheria sono giunti al confine con l'Austria 4.500 profughi, trasportati con i mezzi pubblici del governo di Budapest.