Merkel:no barriera Grecia-Macedonia

Angela Merkel mette in guardia gli Stati dell'Ue dal chiudere il confine fra Macedonia e Grecia al fine di isolare la rotta balcanica dei profughi. "Il confine esterno di Schengen decisivo per il flusso di profughi si trova fra Grecia e Turchia", ha detto la cancelliera. "Costruire una barriera difensiva in Macedonia, che non è uno Stato Ue, non solo non sarebbe un comportamento europeo ma non risolverebbe neppure il problema", ha aggiunto.