Merkel: no al taglio del debito in Grecia, sì alle riforme

10:47 - "C'è stata una volontaria rinuncia dei creditori privati. Un nuovo taglio del debito non lo vedo". Lo dice Angela Merkel in una intervista all'Hamburger Abendblatt sulla situazione in Grecia. "L'Europa mostrerà nuova solidarietà per la Grecia, come per altri Paesi particolarmente colpiti dalla crisi, se questi Paesi intraprendono le riforme e le misure di risparmio", ha aggiunto. "L'obiettivo è che la Grecia resti membro dell'eurozona".

"In Germania, come in altri Paesi, aspettiamo di vedere con quale impostazione il nuovo governo greco verrà da noi", ha continuato Merkel. Il governo tedesco ha già chiarito, anche attraverso il ministero delle Finanze, di non prendere in considerazione un nuovo taglio del debito per Atene.



"Se io fossi un politico responsabile, in Grecia, non farei alcun dibattito su un nuovo taglio del debito", incalza il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, alla Welt. Il ministro dell'Esecutivo Merkel respinge la contestazione che Berlino abbia imposto il rigore ai Paesi in crisi: le decisioni nell'Ue vengono prese a maggioranza, talune addirittura all'unanimita', dice, "quindi le regole del Patto di Stabilita' sono tutt'altro che un diktat tedesco".