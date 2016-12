Merkel: "Mosca rispetti il diritto"

01:20 - L'Europa non lascerà che la Russia "disprezzi il diritto internazionale" in Ucraina. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, durante il discorso di Capodanno che andrà in onda mercoledì in televisione. "Naturalmente vogliamo costruire la nostra sicurezza in Europa con la Russia e non contro la Russia - ha detto - ma è altrettanto ovvio che l'Europa non accetterà che un presunto diritto del più forte disprezzi il diritto internazionale ".