Merkel "minaccia" Putin sul G8

"Finchè la Russia non tornerà a riconoscere i valori comuni non si può tornare al G8". Lo ha detto Angela Merkel al Bundestag, facendo riferimento al G7 che si terrà a giugno ad Elmau. Per Merkel i Grandi Paesi sono "una comunità che condivide dei valori: la libertà, la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto della sovranità dei Paesi e dell'integrità territoriale. Il modo di agire della Russia non è in sintonia con questi valori".