Merkel: mi ricandido a guidare la Germania per un quarto mandato

La cancelliera Angela Merkel ha annunciato ufficialmente che intende candidarsi per un quarto mandato alle politiche dell'autunno 2017. "Ho riflettuto a lungo: la decisione per una quarta candidatura, dopo 11 anni alla cancelleria, è cosa non semplice, né per il Paese, né per il partito, né per me personalmente", ha sottolineato la Merkel. La decisione era ampiamente attesa.