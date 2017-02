Merkel: "L'Unione europea ha l'obbligo di accettare i rifugiati"

"In un anno in cui siamo pressati da sfide enormi, continueremo ad agire insieme o cadremo nell'individualismo?", si è chiesta la cancelliara. "Faccio appello affinché possiamo continuare a lavorare insieme per rendere migliore il mondo", ha detto.



"Il mondo è cambiato in modo drammatico, non abbiamo più un ordine internazionale stabile, e anche il rapporto con la Russia non è particolarmente buono - ha aggiunto la Merkel - possiamo controllare tutti questi pericoli solo insieme. Dobbiamo rafforzare le strutture internazionali, come l'Ue, la Nato e l'Onu".



"Sono convinta - ha sottolineato - che i conflitti non possano essere risolti da nessuno stato da solo e da soli i Paesi europei non potrebbero venire a capo della lotta contro il terrorismo islamico, abbiamo bisogno degli Stati Uniti per questo".



"Ho zero influenza sulla Bce, che è indipendente", ha detto la Merkel rispondendo a una domanda sul surplus commerciale della Germania. La cancelliera ha sottolineato che la Banca centrale europea fa una politica monetaria che "non si orienta sulla Germania, ma su un arco di Paesi che vanno dal Portogallo alla Slovacchia".