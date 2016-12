Merkel:di tutto per tenere Schengen

"Bisogna fare di tutto per mantenere Schengen". L'appello arriva da Angela Merkel, intervenuta in una conferenza stampa a margine della bilaterale con il premier romeno Dacian Ciolos. "I controlli temporanei sono parte del trattato - ha precisato la cancelliera tedesca -, ma se i problemi non saranno risolti, sussiste il pericolo di non poter vivere Schengen come vorremmo".