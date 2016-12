Merkel: "Da immigrati turchi ci aspettiamo lealtà verso la Germania"

Dopo le discussioni suscitate dalla manifestazione di Colonia, con 40mila persone in piazza in favore del presidente turco Erdogan, la cancelliera tedesca Angela Merkel si rivolge ai milioni di turchi che vivono in Germania. "Dalle persone di origine turca, che vivono da noi da lungo tempo - ha detto in una intervista -, ci aspettiamo un elevato grado di lealtà nei confronti del nostro Paese. Per questo cerchiamo di ascoltare le loro richieste".