Merkel: con l'Italia costruiremo droni

16:34 - Germania e Francia lavoreranno insieme all'Italia allo sviluppo di droni per diventare indipendenti nella gestione delle informazioni per i loro 007. Lo hanno annunciato la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Francois Hollande. "Chi ha le immagini, ha il controllo e il potere sulle informazioni", ha commentato Hollande. I principali Paesi europei dipendono tecnologicamente, in questo campo, dagli Usa o Israele.

Il progetto mira ad affrancare i principali Paesi europei dalla dipendenza tecnologica in un settore sensibile per la difesa e l'intelligence come quello della produzione di velivoli senza pilota (droni).