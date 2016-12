20:57 - "Questa città ha scritto la storia". Lo ha affermato Angela Merkel, rendendo omaggio a Berlino, 25 anni dopo la caduta del Muro. "La spinta dell'umanità alla libertà non si lascia soffocare a lungo", ha detto inaugurando i lavori della 'Falling Walls Conference'. "Serve coraggio - ha continuato la Cancelliera - per combattere per la libertà, e serve coraggio per usare la libertà".