Merkel: "Arresto attivista tedesco in Turchia ingiustificato"

"Sono assolutamente convinta che l'arresto dell'attivista tedesco per i diritti umani, Peter Steudtner, in Turchia, sia del tutto ingiustificato". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Faremo tutto il possibile con il governo, ad ogni livello, per ottenere il suo rilascio", ha promesso dopo che un tribunale di Istanbul ha deciso la carcerazione preventiva per alcuni attivisti fermati due settimane fa.