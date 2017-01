Mente attentati Parigi e Bruxelles in Francia per interrogatorio

Mohamed Abrini, sospettato di essere la mente degli attentati di Parigi e Bruxelles, è stato trasferito in Francia. Lo scrivono i media d'Oltralpe. In una nota, la procura federale belga precisa che è stato consegnato alle autorità di Parigi "per un periodo di un giorno". Belga-marocchino di 31 anni, Abrini verrà interrogato da un giudice antiterrorismo.