Meno tasse per tutti nel nuovo piano fiscale del presidente Trump

Giunto ai suoi primi cento giorni alla Casa Bianca Donald Trump rinuncia alla realizzazione immediata del muro col Messico per mancanza di fondi, ma annuncia "il più grande taglio delle tasse nella storia degli Stati Uniti".



Il piano prevede un maxi-regalo alle imprese che si spera favorisca una crescita tumultuosa dell'economia e dei posti di lavoro. Ma contiene anche una forte riduzione delle imposte sulle persone fisiche, compresa l'abolizione della tassa sulla successione e dell'aliquota minima sui più ricchi.



Nessuna indicazione sulle coperture - La Casa Bianca non dà però indicazioni precise sulle coperture, con il timore di molti che la spregiudicata riforma possa peggiorare lo stato dei conti pubblici.



Il piano fiscale per le imprese - Nel dettaglio, il taglio dell'aliquota al 15% varrà per tutte le società quotate in Borsa, grandi e piccole, comprese banche e fondi di investimento. Ma varrà anche per tutte le altre imprese, comprese quelle considerate a gestione familiare come l'impero immobiliare creato e gestito dalla famiglia Trump. Agevolazioni anche per le imprese che decidono di rimpatriare i guadagni fatti all'estero: le ipotesi vanno dall'abolizione della tassazione ad un calo dell'aliquota dal 35 al 10%.



La nuova tassazione per le persone fisiche - Sul fronte delle persone fisiche il piano Trump prevede una riduzione da sette a tre (10%, 25%, 35%) degli scaglioni di reddito e un raddoppio delle deduzioni fiscali. Zero tasse poi sui primi 24mila dollari guadagnati da una coppia.