Melina, la sexy reginetta trovata con 95 kg di cocaina

Dimenticate i trafficanti baffuti in stile "Narcos". Melina Roberge, giovane canadese di 22 anni diventata celebre, su Instagram, per le foto della sua vacanza intorno al mondo, somigliava più che altro a una modella da rivista patinata. Tanto che il suo profilo cominciava a essere molto seguito dagli utenti del social network americano. Ma, al di là delle apparenze, la ragazza aveva molto da nascondere: 95 k di cocaina, occultati in una borsa. E' stata arrestata dalla polizia federale australiana, al suo arrivo nel porto di Sidney.

Finiti in custodia cautelare, con lei, altre due persone: la 28enne Isabelle Lagace e il 63enne Andre Tamin. I tre erano salpati dal porto inglese di Southampton e avevano fatto tappa, in 66 giorni, in svariati luoghi, tra Canada, Stati Uniti, Sud America e Nuova Zelanda. Un giro per il globo che si è concluso in Australia.



La Roberge ha dichiarato di non sapere nulla del grosso carico di cocaina e si è presto rivolta a dei legali. La polizia australiana non le crede e ha avviato delle indagini che si concentreranno anche sulle foto postate dalla donna nel corso del suo lungo viaggio.