Melbourne, trecento carcerati in rivolta Colpa del divieto di fumo nella struttura

Trecento detenuti del carcere di Ravenhall, Melbourne, hanno scatenato l'inferno all'interno della struttura che li ospita. I carcerati si sono ribellati in questo modo alla decisione della direzione del penitenziario australiano di bandire il totalmente il fumo tra i condannati, strada già intrapresa in altre carceri del Paese. Da qui è scoppiata la rivolta dei detenuti, che hanno appiccato incendi e distrutto porte e finestre armati di bastoni.

Il personale è stato evacuato e attorno alla struttura si sono radunate le forze dell'ordine locali in assetto antisommossa, che si sono servite di un drone per filmare quanto stava accadendo all'interno. Il divieto di sigarette ha provocato una violenta reazione dei carcerati, che hanno alimentato alcuni incendi all'interno del cortile, dal quale si sono alzate colonne di fumo.

La situazione è rientrata solo dopo diverse ore, ma inevitabilmente ora le autorità dovranno fare la conta dei danni sulla struttura. Non sono comunque state segnalate evasioni.