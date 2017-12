Melbourne, autista Suv già noto per problemi psichici e di droga

L'autista del Suv che ha falciato 14 passanti nel centro di Melbourne è un australiano di origine afghana, già noto alla polizia. Lo riporta la Bbc. Gli investigatori hanno confermato che l'uomo in passato ha avuto problemi psichici e di droga. Secondo la polizia locale, al momento non vi sarebbero elementi per classificare quanto accaduto come terrorismo.