Tra moglie e marito non mettere... una giacca. Specie se si tratta di un capo da 39 dollari di un noto marchio di moda lowcost sulle spalle della donna più potente del pianeta. E' diventato un caso lo spolverino verde militare indossato da Melania Trump durante la visita a sopresa in un centro migranti al confine con il Messico. Immortalata di spalle durante i suoi spostamenti, la first lady sfoggiava un provocatorio: "Non m'importa davvero, a te?". E subito si è scatenata la caccia al destinatario del messaggio. Dito puntato contro il marito Donald, già al centro di un duro attacco da parte della moglie proprio sulla questione clandestini. Ma il presidente con un tweet chiarisce tutto, ricorrendo a un vecchio cavallo di battaglia: "Era riferito alle fake news".