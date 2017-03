Medjugorje, il Vaticano: "Non esagerare importanza apparizioni"

"Alcuni esagerano l'importanza di questi fenomeni, come se fosse quasi un dogma". Così il Prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, cardinal Gerhard Mueller, parla di Medjugorje, spiegando che per una pronuncia del Vaticano "ci vuole tempo". In ogni caso, "il futuro della Chiesa non dipende" né da Medjugorje né "da conosciuti santuari come Fatima o Lourdes: aiutano", ma la fede è quella che si vive nella vita quotidiana.