Medioriente, verso piano per 618 nuove case a Gerusalemme Est

Il Comune di Gerusalemme dovrebbe dare il via mercoledì a un piano per la costruzione di altre 618 case nella parte Est della città, quella a prevalenza araba. Il nuovo piano è stato deciso da tempo, ma la ratifica avverrebbe nel mezzo della crisi diplomatica tra Israele e i Paesi che hanno votato la risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'Onu contro gli insediamenti ebraici in Cisgiordania e a Gerusalemme Est .

Secondo quanto riferiscono i media, le nuove abitazioni, qualora il progetto venisse approvato, saranno 140 a Pisgat Zeev, 262 a Ramat Shlomo e 216 a Ramot. Avin Tatartski della Ong "Ir Amim" ha dichiarato: "E' ora che il governo scelga una politica differente e che faccia avanzare Gerusalemme come casa di due popoli". Il Comune ha fatto sapere che non ci sarà un cambiamento di politica e che intende proseguire in tutte le aree della città la costruzione di case per arabi ed ebrei.



L'amministrazione comunale vede, infatti, nell'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump un' opportunità per il piano di estensione a Gerusalemme Est, rallentato negli ultimi anni a causa delle pressioni di Obama. Si è espresso in merito Meir Tugerman, deputato della città, ribadendo il turbamento generale provocato dal voto della risoluzione delle Nazioni Unite, per poi aggiungere: "Spero che il governo israeliano e la nuova amministrazione americana ci sosterranno per colmare il vuoto lasciato negli ultimi otto anni a causa della mancanza di supporto dell'amministrazione Obama".